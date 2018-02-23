Van'da 155 kilo 734 gram eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta narkotik köpek \'Şila\' ile birlikte arama yapıldı. Aramada, aracın taban kısmında gizlenen 299 paket halinde 155 kilo 734 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van- Gürpınar İlçesi Kurubaş Mevkii\'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği \'Şila\' ile birlikte yapılan aramada, aracın taban bölümüne gizlenen 299 paket halinde toplam 155 kilo 734 gram eroin ele geçirildi. Olayla ile ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



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