Van'da 15 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN’da polisin durdurduğu araçta yapılan aramada 15 kilo 90 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Gürpınar- Başkale Karayolu üzerinde şüphe üzerine 33 ALC 12 plakalı otomobili takibe aldı. Denetim noktasına yaklaşırken sürücü aniden direksiyonu kırıp, dönüş yaparak otomobille kaçmaya başladı. Kısa sürede polis ekiplerince önü kesilen araçta narkotik dedektör köpek \'Alfa\' ile yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 30 paket halinde toplam 15 kilo 90 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan K.K. ve E.K. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



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