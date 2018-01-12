Van'da 15 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN\'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerinin takibe aldığı kamyonda 15 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Muradiye ilçesinde, kaçak sigara sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerini harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları kamyonu, ilçe merkezine yakın olan kaçakçıların kullandığı yolda durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, gizli bölmelere yerleştirilen 15 bin 700 paket kaçak sigara gele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.



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