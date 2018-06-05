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Van'da 141 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'da, polisin durdurup arama yaptığı minibüste, 5 çuval içerisinde 141 kilo 760 gram eroin ele geçirildi

05 Haziran 2018 13:25

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN\'da, polisin durdurup arama yaptığı minibüste, 5 çuval içerisinde 141 kilo 760 gram eroin ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 1 Ocak-  5 Haziran tarihleri arasında 2 ton 504 kilo 677 gram eroninin ele geçirildiği belirtildi.
Van- Özalp Karayolu üzerinde; Özalp ve Saray ilçeleri arasında yolcu taşıyan minibüs, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durduruldu. Minibüste, eğitimli polis köpeği ile yapılan aramalarda, 5 çuval içerisinde 140 paket halinde 141 kilo 760 gram eroin ele geçirildi. Eroinle ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, 1 Ocak-5 Haziran arasında 2 ton 504 kilo 677 gram eroinin ele geçirildiği belirtildi.

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