Van'da 141 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN\'da, polisin durdurup arama yaptığı minibüste, 5 çuval içerisinde 141 kilo 760 gram eroin ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 1 Ocak- 5 Haziran tarihleri arasında 2 ton 504 kilo 677 gram eroninin ele geçirildiği belirtildi.

Van- Özalp Karayolu üzerinde; Özalp ve Saray ilçeleri arasında yolcu taşıyan minibüs, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durduruldu. Minibüste, eğitimli polis köpeği ile yapılan aramalarda, 5 çuval içerisinde 140 paket halinde 141 kilo 760 gram eroin ele geçirildi. Eroinle ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, 1 Ocak-5 Haziran arasında 2 ton 504 kilo 677 gram eroinin ele geçirildiği belirtildi.



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