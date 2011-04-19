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VAN'DA 12'Sİ POLİS 20 KİŞİ YARALANDI VAN (A.A)

19 Nisan 2011 23:32

-VAN'DA 12'Sİ POLİS 20 KİŞİ YARALANDI VAN (A.A) - 19.04.2011 - Van'da, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) bazı bağımsız milletvekili adaylarının adaylıklarını iptal kararı üzerine çıkan olaylarda, 12'si polis 20 kişi yaralandı, 102 gösterici gözaltına alındı. YSK'nın iptal kararı üzerine toplanan bir grup, polise taş, molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırdı. Sabah saatlerinde başlayıp akşam sona eren olaylarda, birçok iş yeri zarar gördü. AA muhabirinin Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, çıkan olaylarda 12'si polis memuru 20 kişi yaralandı, 102 gösterici de gözaltına alındı. Polis, kent merkezinde aldığı yoğun güvenlik önlemlerini sürdürüyor. -HAKKARİ- Hakkari'de ara sokaklarda devam eden olaylarda ise, 1'i polis amiri olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılardan başına gaz bombası isabet ettiği belirtilen ve sağlık durumu ağır olan M.Y. Jandarma Komutanlığına ait helikopterle Van'a sevk edildi. Polis çıkan olaylarda 2 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

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