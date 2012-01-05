Van'da 122 çadır yandı, 10 kişi öldü

T24 - Van Merkez Kümeevler Mahallesi’nde bugün çıkan yangında can kaybı olmazken, depremzedelerin barındığı çadırın bir bölümü yandı. Van’da bugüne kadar meydana gelen 122 çadır yangınında çoğu çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.





Hürriyet'in haberine göre; Kümeevler 8’inci Sokakta Bedevi Kayatürk’e ait müstakil evin bahçesine kurulan çadırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çadır sahipleri ve komşuları tarafından söndürüldü. Yangında çadırın bir bölümü tamamen yanarken, çadırda kullanılmaz hale geldi. Çadırları yanan aileye Kızılay tarafından yeni bir çadır verildi.





122 çadır yandı, 10 kişi öldü



Van’da meydana gelen 7.2 ve 5.6’lık depremlerin ardından çadırlarda barınan depremzedeler, yangın tehlikesiyle karşı karşıya. Merkezde bugüne kadar 122 çadır yangını meydana gelirken, bu yangınlarda çoğu çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Soğuk havalar nedeniyle ısınmak için çadırlarda kömür veya odun sobası yakmak zorunda kalan depremzedeler, çıkan yangınlar nedeniyle korkulu anlar yaşıyor.



Depremden kurtulduklarını ancak şimdi de soğuk ve çadır yangınlarıyla uğraştıklarını kaydeden depremzedeler, "Korkudan geceleri uyuyamıyoruz. Her an yangın çıkacak korkusuyla sürekli tedirginiz. Depremden kurtulduk ancak soğuk veya çadır yangınında öleceğiz" dediler.





İtfaiye çalışma başlattı



Öte yandan Van Belediyesi ile Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği (GABB) tarafından çadır yangınlarının önüne geçmek için çalışma başlatıldı. Belediye ekipleri ’Çadırda yaşam güvenliği’ ile ilgili bilgilerin yer aldığı 15 bin broşür dağıttı. İtfaiye ekipleri özellikle broşürleri çocuklara vererek ailelerine okumalarını istedi. Ekipler, depremzede ailelere sobanın nasıl kullanılacağı ve yangının çıkmaması için neler yapılması gerektiği konusunda da bilgiler verdi.



Van Belediyesi İtfaiye Müdürü Osman Acar, kentin büyük bir bölümünün hala çadırlarda kaldığını belirterek, burada yaşayanların yangın sorunu yaşadıklarını belirtti. Çadırlarda çıkan yangınların önüne geçmek için bir broşür hazırladıklarını belirten Acar, "Broşürde 20 soruda çadır yangınının olmaması için bilgiler veriyoruz. Yine elektrik ve kömürlü sobaların nasıl yakılacağı ile ilgili bilgiler var. Bizim buradaki tek amacımız çadır yangınlarının önüne geçmek ve bir daha böylesi acılar yaşamamaktır" dedi.





