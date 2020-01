Van'da 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi kışa hazır

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da kar yağışları öncesi 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi 90 ambulans ve paletli kar araçlarıyla kış hazırlıklarını tamamlayarak göreve hazır hale getirildi.

Kış şartlarının zorlu geçtiği Van\'da 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi 79 ambulans, 5 paletli kar aracı, 1 kar tipi cip, 4 UMKE aracı, 1 hava ambulansı ve çalışanlarıyla acil vakalara müdahale etmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. 112 Komuta Kontrol Merkezi’ndeki 70 sağlık personeli de her türlü müdahaleye hazır.

112 Acil Afetler ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Halis Gökyer, Van Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Afetler ve Sağlık Hizmetleri\'nin araç ve personeliyle kışa hazır olduğunu belirterek, \"Bölgemizde kış çok çetin ve yoğun geçmektedir. Şu anda bütün kış hazırlıklarımızı tamamladık. Bütün araçlarımızı bakım ve onarımdan geçirdik. Kış ekibimizi de kurduk\" dedi.

ASILSIZ İHBARLARA YASAL İŞLEM YAPILIYOR

112 olarak asılsız ihbarların kendilerini çok meşgul ettiğini belirten Gökyer, \"Bir günde yaklaşık 10 bin ile 12 bin arasında çağrı gelmektedir. Bu çağrıların içerisinde sadece 350 civarında gerçekleşen vaka var. Geri kalan hepsi asılsız ihbarbardır. Artık bazı vakalara savcılık tarafından 250 TL para cezası kesiliyor. Eğer aynı kişi ikinci kez asılsız ihbarda bulunursa savcılık bu kez 500 TL para cezası kesiyor. Kış döneminde asılsız ihbarlar artmaktadır. Karla kaplı yolların açılması için asılsız ihbarlar yapılmaktadır. Bununla ilgili vatandaşlardan ricamız bilinçli olsunlar.Unutmasınlar ki; bizi meşgul ettiğiniz her saniye, her dakika bir insanın hayatına mal olacaktır.Onun için vatandaşlarımız bizlere bu konuda yardımcı olsunlar. Kışın yolları kapanan bazı vatandaşlar \'Acil Hastamız var\' diye arıyor. Yolu açıpı, gittiğimizde ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkabiliyor. Kimisi de \'Dizi kaçta başlıyor\', \'Boğazıma sinek kaçtı, sinek ilacı sıksam olur mu?\' gibi ifadeler kullanarak ekiplerimizin işini zorlaştırıyor\" diye konuştu.

Gökyer, Ekim ayında kent merkezinde 10 dakikalık sürede hastaya ulaşım oranının yüzde 99, kırsalda ise 30 dikakada hastaya ulaşım oranının yüzde 91 olduğunu kaydetti.

ÇALIŞMALARIMIZI AKSATIYORLAR

112 Komuta Kontrol Merkezi Birim sorumlusu Çiğdem Aslan ise gelen asılsız ihbarların kendilerini çok meşgul ettiğini belirterek, \"Asılsız ihbarlar konusunda savcılıkla artık iletişim halinde olup, tespit ettiğimiz numalara 250 TL para cezası kesilmektedir\" dedi.



