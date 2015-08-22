Van'da 11 memurdan haber alınamıyor

Van'ın Saray İlçesi’ndeki Kapıköy Sınır Kapısı’nda çalışan 10 gümrük memuru ve bir şoför, mesai bitiminde servisle Van’a dönerken kendileriyle irtibat kesildi.

Van’ın İran sınırındaki Kapıköy Sınır Kapısı’nda saat 16.30’da mesai bittikten sonra 10 gümrük memuru ve bir şoför servisle, bazı gümrük görevlileri de özel araçlarıyla Van’a gitmek üzere yola çıktı.

Kendi özel araçlarıyla yola çıkan memurlar Van’a ulaşırken, servisle gelenlerden haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları ve diğer gümrük görevlileri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri ihbar üzerine yol güzergahında araştırma yapıp, haber alınamayan 11 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.