T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da 11 memurdan haber alınamıyor

Haber alınamayan 11 kişiye ulaşmak için jandarma araştırma başlattı

22 Ağustos 2015 01:24

Van'ın Saray İlçesi’ndeki Kapıköy Sınır Kapısı’nda çalışan 10 gümrük memuru ve bir şoför, mesai bitiminde servisle Van’a dönerken kendileriyle irtibat kesildi.

Van’ın İran sınırındaki Kapıköy Sınır Kapısı’nda saat 16.30’da mesai bittikten sonra 10 gümrük memuru ve bir şoför servisle, bazı gümrük görevlileri de özel araçlarıyla Van’a gitmek üzere yola çıktı.

Kendi özel araçlarıyla yola çıkan memurlar Van’a ulaşırken, servisle gelenlerden haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları ve diğer gümrük görevlileri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri ihbar üzerine yol güzergahında araştırma yapıp, haber alınamayan 11 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

 

ETİKETLER

vanmemurhabergümrükkapı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24