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Van'da 11 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın merkez Tuşba ve Gürpınar ilçelerinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu iki araçta yapılan aramalarda, 11 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

11 Mart 2018 20:34

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın merkez Tuşba ve Gürpınar ilçelerinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu iki araçta yapılan aramalarda, 11 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.Olayla ilgili iki kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba- Özalp ilçeleri arasındaki karayolunda yol kontrolü yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan minibüste arama yapıldı. Aramada,  aracın koltuklarının altına, motor kaputuna ve yedek lastiğinin içerisine gizlenmiş 1500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Öte yandan, Gürpınar İlçesi Kurubaş mevkisinde şüphe üzerine durdurulmak istenen aracın sürücüsü, ihtara uymayıp kaçtı. Araç, polis ekiplerinin takibi sonucu ilçenin Koyunyatağı Mahallesi\'nde durdurularak yakalandı. Araçta yapılan aramada,10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili N.A. ve İ.Ö. hakkında yasal işlem yapıldı.

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