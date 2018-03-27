Van'da 101 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da polisin düzenlediği operasyonda, 3 ayrı araçta yapılan aramada, 100 kilo 930 gram eroin ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarını yönelik kent merkezinde operasyon düzenledi. Daha önceden takibe alınan 3 ayrı araç, eş zamanlı durdurularak arandı. \'Alfa\' ve \'Şila\' ile yapılan aramalarda, 197 paket halınde toplam 100 kilo 930 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler sorgulanmak üzere Van Emniyet Müdürülüğü\'ne götürüldü.



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