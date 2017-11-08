Van'da 101 kilo eroin ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Özalp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonette yapılan aramada, 101 kilo eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamyonetle batı illerine eroin sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Aracı takibe alan ekipler, Özalp ilçesinde kamyoneti durdurdu. Narkotik köpek ile kamyonette yapılan aramada, kamyonetin gizli bölmelerinde gizlenmiş 101 kilo eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltında alındı.



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