Van'da 1 ton 870 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Tuşba ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir iş yerinde 1 ton 870 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Tuşba ilçesinin Akköprü Mahallesi\'nde bulunan Kömürcüler Sitesi\'ndeki bir iş yerine ait arazide, kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü tank içinde 1 ton 870 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili R.A. gözaltını alındı, soruşturma başlatıldı.



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