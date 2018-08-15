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Van'da 1 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı teröristlere yönelik jandarma ve polis, ortak operasyon düzenledi

15 Ağustos 2018 13:02

VAN, (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK\'lı teröristlere yönelik jandarma ve polis, ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 1 terörist öldürüldü, saklanmak için ağaca çıkan 1 terörist ise sağ ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı\'nı arayan bir vatandaş, bir grup teröristin Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi\'ne geldiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde saklanmak için ağaca çıkan terörist, sağ olarak yakalandı. Başka bir terörist ise güvenlik güçlerinin \'teslim ol\' çağrılarına ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada terörist ölü ele geçirildi.
Her iki teröristle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği,1 tabanca, 2 el bombası, 8  adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,1 tabanca şarjörü, 122 adet M-16 piyade tüfeği mermisi, 119 adet AK-47 piyade tüfeği mermisi, 14 tabanca mermisi ve 1 termal dürbün ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

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