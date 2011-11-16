Van'da 1 milyonun 350 bini kaçıp gitti

T24 -

350 bin kişi göç etti

70 bin kişi sırada



Öğretmenler geldi



Van'da 8 otobüs firması, 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından tarihinin en yoğun günlerini yaşadı. 1 milyon 50 bin nüfuslu kentten, sadece otobüs firmaları 23 günde 2 bin 806 sefer düzenledi ve toplam 162 bin 560 kişiyi başka kentlere taşıdı. Van otogarında büyük bir yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar bilet bulamamaktan şikâyetçi.Vangölü Seyahat firmasının yetkilisi Akay Aytürk, çok büyük bir yoğunluk yaşadıklarını ve vatandaşların taleplerini karşılamakta sıkıntı çektiklerini belirterek, "Ek seferlere rağmen 20 Kasım'a kadar boş yer yok. Keşke bu acılar yaşanmasaydı, biz de bu kadar insanı taşımak zorunda kalmasaydık. Acımız çok büyük" dedi.Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ayhan Fidan, "Van'dan giden otobüs sayısı, kalkan uçak sayısı, evini taşıyan yakınlarımız ve çevremizden edindiğimiz bilgiye göre depremler sonrasında Van'dan 350 binin üzerinde insan göç etti. Bu göçlerden en büyük payı Mersin aldı. İnsanların büyük bölümü Mersin'e göç etti. Bu da Mersin'deki kira fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Şu anda buradan giden vatandaşlarımız burada ödediklerinin daha üstünde kira ödüyor. İl merkezinden depremlerde az hasar gören Başkale ve Özalp ilçelerine de yoğun göç var. Şu anda Başkale İlçesi' nin nüfusu 50 bini geçti" dedi.Havayoluyla ise sadece İstanbul'a 4 firmanın, 38 bin ile 40 bin arasında yolcu taşıdığı öğrenilirken, özel araçlarıyla kenti terk edenlerle birlikte, toplam göç edenlerin sayısının 350 bini geçtiği belirtildi.Başbakan Erdoğan'ın Van ziyaretinden sonra, başka illerdeki kamu misafirhanelerinin depremzedelere tahsis edilmesinin ardından ilk kafile gönderildi. Van'dan başka illerdeki kamu misafirhaneleri ve akrabalarının yanına gitmek isteyenlerin yaptığı başvuru sayısı 70 bini aştı. Başvuruların alındığı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplum Merkezi önünde büyük bir yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar, nereye ve kaç kişi gitmek istediğini doldurdukları formlarla bildiriyor. Van Valiliği de yapılan müracaatları inceleyerek talep ettikleri bölgelerdeki uygun misafirhanelere gönderiyor. Van Valiliği, günde 2 bin ile 2 bin 500 kişiyi talep ettiği bölgelere göndermeyi planlıyor. Sabah saatlerinde kente gönderilen otobüsler depremzedeleri İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Adana ve Konya başta olmak üzere istedikleri illere götürmek üzere yola çıktı.Van'da bir yandan göç yaşanırken, öte yandan 7.2'lik deprem sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapılan 800 öğretmenden 756'sı kente geldi. Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde kurulan çadırda müracaatlarını yapan öğretmenler, "Van'da yaşanan depremden dolayı büyük üzüntü duyduk. Elimizden bir şey gelmiyor. Atamamız yapıldı. Biz de Van'a gelerek göreve başlamak için müracaatımızı yaptık. İnşallah hayırlı olur" dediler.