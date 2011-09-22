-Van'da 1 asker ile 2 geçici köy korucusu şehit oldu VAN (A.A) - 22.09.2011 - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında operasyondan dönen askerlere terör örgütü PKK mensuplarınca uzun namlulu silahlarla açılan ateşte 1 asker ile 2 geçici köy korucusunun şehit olduğu bildirildi. Van Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ''21 Eylül 2011 tarihinde, operasyon bölgesinden dönen Çatak Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı unsurlara, saat 19.40 sıralarında Vazos sırtı bölgesinde, bir grup terör örgütü mensubunca uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı'' belirtildi. Teröristlerin açtığı ilk ateşte jandarma Er Doğar Görer ile geçici köy korucuları Bedih Esin ile Sabri Biter'in şehit olduğu bildirilen açıklamada, çıkan çatışmada 2 geçici köy korucusunun da yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, yaralıların helikopterle getirildikleri Van Asker Hastanesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı kaydedildi. Açıklamada, olay sonrası bölgeye intikal eden güvenlik güçleri tarafından hava destekli operasyonlara devam edildiği vurgulandı.