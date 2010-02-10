Vancouver'da tartışılan Kış Olimpiyatı

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Evdeki hesap çarşıya uymadı

Turist rağbet etmedi Turist rağbet etmedi

Olimpiyat karşıtları öfkeli

Cypress Dağı'na kar taşınıyor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Jacques Rogge 2003 yılında, 2010 kış olimpiyatlarını Vancouver’in kazandığını duyurduğunda, bu haber bütün Kanada’yı sevindirmişti. Milli Olimpiyat Komitesi ve Kanada hükümeti kış oyunlarının binlerce kişiye istihdam imkanı yaratacağını, Vancouver’in turistik cazibesinin artacağını ve organizasyonun yaklaşık 10 milyar dolar kârla kapanacağını duyurmuştu.DW Türkçe'nin haberine göre 2009 yılının Ocak ayında British Columbia Valisi Gordan Campbell CBC Televizyonu’na, "Olimpiyat oyunları için tespit edilen bütçeyi aşmadıklarını ve Olimpiyatlar'ı istihdam arttırıcı bir faktör olarak gördüklerini" söylüyordu.Campbell'in televizyondaki açıklamalarının üzerinden birkaç gün geçtikten sonra, 2010 kış oyunları için yapılan harcamanın öngörülen rakamın oldukça üzerine çıktığı öğrenildi. Vancouver olimpiyatlarının bütçesi 1.5 milyar dolar olarak hesaplanmışken, resmi rakamlara göre, oyunların organizatör kente en az 5.6 milyar dolara mal olacağı ve beklenen gelirin on değil ancak 1 milyar doları bulacağı anlaşıldı. Oyunlar sona erdiğinde toplam giderler beklenen gelirin 4.6 milyar dolar kadar üzerinde olacak.Kanadalı uzmanlar zararın bu kadar fazla çıkmasında ekonomik kriz kadar eyalet yönetimiyle Vancouver organizasyon komitesinin maliyet hesaplarındaki hatalarının da payı bulunduğunu belirtiyorlar. Kanada hükümeti yine de kış olimpiyatlarının uzun vadede bölgeye çok şey kazandıracağı kanaatinde.Turizm Bakanlığı sözcüsü Wendy Underwood, olimpik tesislerle altyapıya yapılan 2.8 milyar dolarlık harcamanın karşılığını fazlasıyla alacakları görüşünde. Underwood, 'Son beş yılda Vancouver’in şehir gelişim projesine büyük yatırım yapıldı. Olimpiyatlar sayesinde kentimiz çok daha iyi bir altyapıya kavuştu. Bütün dünyada en az üç milyar kişinin seyredeceği Olimpiyatlar aynı zamanda dış itibarımızı da arttıracak" diyor.Kış oyunları öncesinde Vancouver’in turist baskınına uğrayacağını sanan organizatörler yanıldı. Ama Vancouver, ev sahipliğini milyarlarca dolarlık zararla kapatan tek kent olmayacak. Atina 2004 Olimpiyatları yüzünden 7 milyar euro borçlanmıştı. Montreal, 1976 olimpiyatları için girdiği borcu 2002 yılında kapatabildi.Siyasi Alternatifler Merkezi uzmanlarından Seth Klein, kış olimpiyatlarının yarattığı ekonomik canlanmanın, oyunların süreceği 14 günlük süreyle sınırlı olduğunu söylüyor. Olimpiyatların milli geliri ve istihdamı olumlu etkileyeceğini belirten Klein ancak, 'harcanan 6 milyara değer mi? Bu para başka alanlarda harcansa milli gelir ve istihdam üzerindeki etkisi ne olurdu? Görünüşe göre, 6 milyar başka alanlara yatırılsa, uzun vadeli getirisi çok daha fazla olurdu' diyor.Vancouver’deki anti-olimpiyat hareketinin sözcülerinden Dr. Chris Shaw da, 6 milyar doların sokağa atıldığını öne sürenlerden. Bu genç hekim ‘6 milyar dolarla on yıl boyunca Alzheimer araştırmaları finanse edilebilirdi ama Vancouver borçlanıp faturayı vergi mükellefine kesti’ diyor.Shaw, eleştirilerini şu sözlerle sürdürüyor:“Hayatımızın sonuna kadar bu oyunların borcunu ödeyeceğiz. Olimpiyatların milli gurur, uluslararası ilgi odağı olma ve mutluluk hissi verme bakımından bir kente yararı olup olmadığı tartışma götürür. Ama maliyet – alternatif maliyet açısından Olimpiyat düzenlemeye değmez.”Dr. Shaw, Olimpiyat oyunları yüzünden araştırma, sosyal güvenlik ve kültür bütçelerinde yapılan indirime dikkat çekiyor. Gerçekten de eyalet yönetimi sağlık harcamalarını 330 milyon dolar azalttı, sanat ve kültür bakanlığı bütçesini ise %80 oranında makasladı.Kanada, hava sıcaklığının ölçülmeye başlandığı tarihten bu yana en sıcak kış günlerini yaşıyor.Hava sıcaklığındaki bu durum sporcuları ve sporseverleri, olimpiyatların yapılacağı Cypress Dağı'nda yeterli miktarda kar olmayacağına dair endişelendiriyor.Ancak olimpiyat yetkilileri 4 gün sonra başlaycak olan 2010 kış Olimpiyatları'nda karla ilgili bir sorun olmayacağını ifade ediyorlar. Zira Cypress Dağı'na helikopterler ve kamyonlarla kar taşınıyor, bazı bölgelere saman balyaları yerleştirilerek yumuşak zemin oluşturuluyor ve yapay kar makineleriyle kar üretiliyor.Vancouver 2010 Kış Olimpiyatı Komitesi Başkanı Jack Furlong Cypress'ın 4 gün sonra başlayacak olimpiyatlara tam anlamıyla hazır hale gelmesi için gerçekleştirilen çalışmaları "çok büyük bir mücadele" olarak tanımlıyor.Uzun dönem hava tahminlerinin net bilgiler içermediğini, yağmur yağmasının bile olsaı olduğu ifade edilirken, 2 günlük antremanların da iptal edildiği belirtiliyor.