T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'a yardım göndermek için...

Van'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan ve zor durumda olan depremzedelere

24 Ekim 2011 03:00

T24 - Van'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan ve zor durumda olan depremzedelere yardım etmek için aşağıdaki iletişim numaralarını kullanabilirsiniz:

Best Van Tur (444 00 65) ve Van Gölü Turizm (444 65 65) telefon numaraları ile irtibat kurup, kıyafet ve yiyecek yollanabiliyor.

Erciş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: 0-432-351-59-06

Kızılay Yardım Hattı: 0 312 245 45 00, 0 312 430 18 14.

Kızılay Afet Merkezi (İstanbul) 0 216 517 08 00

Kızılay, yardımda bulunmak isteyenlerin 168'i arayabileceğini de açıkladı.

AKUT: 2930'a AKUT yazan bir SMS mesaj ile AKUT'a 5TL katkıda bulunabilirsiniz.

İHD: 0 554 652 27 02 ve 0 539 582 71 41.

Yurtiçi Kargo: 444 99 99


-İstanbul-

Ataşehir - Saat 18:00'de Ataşehir Belediyesi Van'a otobüs kaldıracaktır. Gidecekler isim yazdırsınlar 0216 570 50 00

Beşiktaş Belediyesi: 444 44 55

Beylikdüzü Belediyesi: 0 212 880 53 00 

Beyoğlu Belediyesi: 444 0 160

Büyükçekmece Belediyesi: 02128815060 Kumburgaz, Mimarsinan Belediye Binaları..

Kadıköy Belediyesi: 0 216 542 50 55

Sarıyer Belediyesi: 444 17 22

Şişli Belediyesi: 0 212 288 75 76

Pendik Belediyesi:  444 81 80

Yıldız Teknik Üniversitesi: Başar Kaya - 0 536 929 70 23

Marmara Üniversitesi: Burak Özdemir 0 535 402 58 37, Ahmet Özkan 0 505 855 88 44, Ufuk Karakullukcu 0 532 463 97 56




-İzmir-

İzmir Konak Belediyesi: 444 35 66

İzmir Bornova Belediyesi: 0 232 388 29 64


-Ankara-


İl Afet ve Acil Yardım Müd: 0 312 252 59 79 – 0 312 252 59 80

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı: 0-312-287-36-48

Ankara Mimarlık Odası - Konur Sokak

Ankara Üniversitesi - Dikimevi, Sıhhiye, Tandoğan, Cebeci, Dışkapı Kampüsleri

Ankara Universiteleri Ankara Siyasal BF: 0 538 549 26 01

DTCF irtibat no: 0 546 447 73 73

Gazi üniversitesi irtibat no: 0 534 324 75 62

ODTÜ irtibat için: 0 553 223 86 67

Ankara Bilkent Üniversitesi - İktisat Fakültesi - Spedd Yardım Standları açılacak

Gazi üniversitesi: 0 534 324 75 62

Hacettepe Üniversitesi: 0 505 263 69 96


-Kocaeli-

Kocaeli Üniversitesi: Mine Dilan Kıran: 0 554 219 79 60, Samet Terzi: 0 537 812 12 35, Serdar Fidan: 0 539 899 69 20, Sefa Tokoğlu: 0 551-232-67 49, Ozan Yılmaz: 0 535 086 57 01


-Bursa-

Van Gölü Turizm 11:00 ve 13:00'te Bursa Terminali'nden otobüs kaldıracak. Bilgi için 444 65 65


-Gaziantep-

Kızılay İl Başkanlığı: 0 342 322 28 64



Sarmaşık Derneği Van Şube:

Garanti Bankası: 120006200046400006297753
Akbank: 560004600456888000109028
DenizBank: 400013400000553733100001
VakıfBank: 900001500158007299186339
HalkBank: 890001200933900016000161


 

ETİKETLER

vanyardımpendik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24