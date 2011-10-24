Van'a yardım göndermek için...

T24 - Van'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan ve zor durumda olan depremzedelere yardım etmek için aşağıdaki iletişim numaralarını kullanabilirsiniz:
Best Van Tur (444 00 65) ve Van Gölü Turizm (444 65 65) telefon numaraları ile irtibat kurup, kıyafet ve yiyecek yollanabiliyor.
Erciş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: 0-432-351-59-06
Kızılay Yardım Hattı: 0 312 245 45 00, 0 312 430 18 14.
Kızılay Afet Merkezi (İstanbul) 0 216 517 08 00
Kızılay, yardımda bulunmak isteyenlerin 168'i arayabileceğini de açıkladı.
AKUT: 2930'a AKUT yazan bir SMS mesaj ile AKUT'a 5TL katkıda bulunabilirsiniz.
İHD: 0 554 652 27 02 ve 0 539 582 71 41.
Yurtiçi Kargo: 444 99 99
-İstanbul-
Ataşehir - Saat 18:00'de Ataşehir Belediyesi Van'a otobüs kaldıracaktır. Gidecekler isim yazdırsınlar 0216 570 50 00
Beşiktaş Belediyesi: 444 44 55
Beylikdüzü Belediyesi: 0 212 880 53 00
Beyoğlu Belediyesi: 444 0 160
Büyükçekmece Belediyesi: 02128815060 Kumburgaz, Mimarsinan Belediye Binaları..
Kadıköy Belediyesi: 0 216 542 50 55
Sarıyer Belediyesi: 444 17 22
Şişli Belediyesi: 0 212 288 75 76
Pendik Belediyesi: 444 81 80
Yıldız Teknik Üniversitesi: Başar Kaya - 0 536 929 70 23
Marmara Üniversitesi: Burak Özdemir 0 535 402 58 37, Ahmet Özkan 0 505 855 88 44, Ufuk Karakullukcu 0 532 463 97 56
-İzmir-
İzmir Konak Belediyesi: 444 35 66
İzmir Bornova Belediyesi: 0 232 388 29 64
-Ankara-
İl Afet ve Acil Yardım Müd: 0 312 252 59 79 – 0 312 252 59 80
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı: 0-312-287-36-48
Ankara Mimarlık Odası - Konur Sokak
Ankara Üniversitesi - Dikimevi, Sıhhiye, Tandoğan, Cebeci, Dışkapı Kampüsleri
Ankara Universiteleri Ankara Siyasal BF: 0 538 549 26 01
DTCF irtibat no: 0 546 447 73 73
Gazi üniversitesi irtibat no: 0 534 324 75 62
ODTÜ irtibat için: 0 553 223 86 67
Ankara Bilkent Üniversitesi - İktisat Fakültesi - Spedd Yardım Standları açılacak
Gazi üniversitesi: 0 534 324 75 62
Hacettepe Üniversitesi: 0 505 263 69 96
-Kocaeli-
Kocaeli Üniversitesi: Mine Dilan Kıran: 0 554 219 79 60, Samet Terzi: 0 537 812 12 35, Serdar Fidan: 0 539 899 69 20, Sefa Tokoğlu: 0 551-232-67 49, Ozan Yılmaz: 0 535 086 57 01
-Bursa-
Van Gölü Turizm 11:00 ve 13:00'te Bursa Terminali'nden otobüs kaldıracak. Bilgi için 444 65 65
-Gaziantep-
Kızılay İl Başkanlığı: 0 342 322 28 64
Sarmaşık Derneği Van Şube:
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