Van'a yardım göndermek için...

T24 - Van'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan ve zor durumda olan depremzedelere yardım etmek için aşağıdaki iletişim numaralarını kullanabilirsiniz:

Best Van Tur (444 00 65) ve Van Gölü Turizm (444 65 65) telefon numaraları ile irtibat kurup, kıyafet ve yiyecek yollanabiliyor.



Erciş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: 0-432-351-59-06



Kızılay Yardım Hattı: 0 312 245 45 00, 0 312 430 18 14.



Kızılay Afet Merkezi (İstanbul) 0 216 517 08 00



Kızılay, yardımda bulunmak isteyenlerin 168'i arayabileceğini de açıkladı.



AKUT: 2930'a AKUT yazan bir SMS mesaj ile AKUT'a 5TL katkıda bulunabilirsiniz.



İHD: 0 554 652 27 02 ve 0 539 582 71 41.



Yurtiçi Kargo: 444 99 99





-İstanbul-



Ataşehir - Saat 18:00'de Ataşehir Belediyesi Van'a otobüs kaldıracaktır. Gidecekler isim yazdırsınlar 0216 570 50 00

Beşiktaş Belediyesi: 444 44 55

Beylikdüzü Belediyesi: 0 212 880 53 00

Beyoğlu Belediyesi: 444 0 160

Büyükçekmece Belediyesi: 02128815060 Kumburgaz, Mimarsinan Belediye Binaları..



Kadıköy Belediyesi: 0 216 542 50 55



Sarıyer Belediyesi: 444 17 22



Şişli Belediyesi: 0 212 288 75 76

Pendik Belediyesi: 444 81 80

Yıldız Teknik Üniversitesi: Başar Kaya - 0 536 929 70 23

Marmara Üniversitesi: Burak Özdemir 0 535 402 58 37, Ahmet Özkan 0 505 855 88 44, Ufuk Karakullukcu 0 532 463 97 56







-İzmir-



İzmir Konak Belediyesi: 444 35 66

İzmir Bornova Belediyesi: 0 232 388 29 64





-Ankara-





İl Afet ve Acil Yardım Müd: 0 312 252 59 79 – 0 312 252 59 80

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı: 0-312-287-36-48

Ankara Mimarlık Odası - Konur Sokak

Ankara Üniversitesi - Dikimevi, Sıhhiye, Tandoğan, Cebeci, Dışkapı Kampüsleri

Ankara Universiteleri Ankara Siyasal BF: 0 538 549 26 01

DTCF irtibat no: 0 546 447 73 73

Gazi üniversitesi irtibat no: 0 534 324 75 62

ODTÜ irtibat için: 0 553 223 86 67

Ankara Bilkent Üniversitesi - İktisat Fakültesi - Spedd Yardım Standları açılacak

Gazi üniversitesi: 0 534 324 75 62

Hacettepe Üniversitesi: 0 505 263 69 96



-Kocaeli-



Kocaeli Üniversitesi: Mine Dilan Kıran: 0 554 219 79 60, Samet Terzi: 0 537 812 12 35, Serdar Fidan: 0 539 899 69 20, Sefa Tokoğlu: 0 551-232-67 49, Ozan Yılmaz: 0 535 086 57 01





-Bursa-



Van Gölü Turizm 11:00 ve 13:00'te Bursa Terminali'nden otobüs kaldıracak. Bilgi için 444 65 65





-Gaziantep-



Kızılay İl Başkanlığı: 0 342 322 28 64







Sarmaşık Derneği Van Şube:



Garanti Bankası: 120006200046400006297753

Akbank: 560004600456888000109028

DenizBank: 400013400000553733100001

VakıfBank: 900001500158007299186339

HalkBank: 890001200933900016000161





