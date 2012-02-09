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Ekonomi

Van'a özel kalkınma programı geliyor ANKARA (A.A)

09 Şubat 2012 13:27

-Van'a özel kalkınma programı geliyor ANKARA (A.A) - 09.02.2012 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Van ve çevresindeki illerin hızlı şekilde kalkınması için yeni bir program hazırladıklarını bildirdi. Bakan Yılmaz, yaptığı açıklamada, hükümetin Van'ın imarına ve kalkınmasına büyük önem verdiğini belirterek, bu doğrultuda Kalkınma Bakanlığı bürokratlarının yerel çalışmaları yürütmek için Van'a gönderildiğini söyledi. Kendisinin de önümüzdeki hafta sonu Van'ı ziyaret etmeyi düşündüğünü aktaran Yılmaz, ''Kurumlarımız ne yapıyorlar, ne yapacaklar? Bunu bir bütüncül çerçeveye oturtmaya çalışıyoruz. Valilik, Kalkınma Ajansı, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili taraflarla Van'ın geleceğini konuşacağız'' dedi. Van'ın ileriki dönemde hem şehirleşmesiyle hem de kamusal hizmetleri ile çok daha ileri seviyelerde bir kent olacağını ifade eden Yılmaz, ''Bu program bir iki ay içinde netleşecek. Biz Van'ı bir cazibe merkezi olarak görüyoruz. Van'a yapacağımız bu destekler sadece Van'ı değil bütün bölgeyi olumlu etkileyecek'' diye konuştu.

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