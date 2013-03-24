Van'a marina yapılacak, Doğu'nun Londrası yaratılacak

İki yıl önce deprem felaketiyle sarsılan Van için hazırlanan yeni imar planıyla Doğu’nun turizm merkezi olması planlanıyor. Van Gölü’nün kıyısına lüks yatlar için marina ve kent içi su kanalları yapılacak, Van Gölü’ne Times Nehri kıyısında bulunan dünyaca ünlü London Eye benzeri bir dönme dolap da kurulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu’ya daha fazla yatırım çekmek, marka şehirler çıkarmak için harekete geçti. Bu amaçla başta Van olmak üzere Diyarbakır, Erzurum, Ağrı, Şanlıurfa gibi Doğu ve Güneydoğu illerini dünya şehirleriyle yarıştırmak için kentsel tasarım projeleri hazırlanacak.

İlk olarak depremde yıkılan Van’da yapılacak çalışmalarla geçmişte canavarıyla anılan Van Gölü’ne çılgın projelerle yatırımcı ve turist çekilecek.



Olimpik stadı olacak



Erdinç Çelikkan'ın Hürriyet'teki haberine göre, bu kapsamda deprem acısı yaşayan Erciş’te 500 hektarlık bir bölgeyi özel proje alanı ilan eden bakanlık, buraya Van halkına hitap edecek yeni sosyal donatı alanları oluşturacak. Erciş kentsel tasarım projesine göre kente üniversite, alışveriş merkezleri, lüks konutlar, yat limanı ve olimpik stadyum yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon halinde önemli uluslararası karşılaşmaların bölgede yapılması için de çalışılacak. Erciş’in yeni tasarımının uygulanmasına bu yıl içinde start verilecek.



Göl üzeri yat limanı



Bugüne kadar teknelerin yanaşması için ciddi bir liman bölgesi bulunmayan Van için ilk defa bir yat limanı da tasarlandı. Yüksek kapasiteli olması planlanan marina, bölgede turizmin canlanmasına da katkıda bulunacak. Böylece halkın ‘Van Denizi’ olarak andığı gölde su sporlarının yapılması sağlanacak. Marina bölgesinde açılacak kanallarla Van Gölü, Erciş’in içine doğru akıtılacak. Bu kanalların ortasında yapılacak küçük bir adayla Van, Dalyan’daki gibi kanallara sahip olacak. Erciş’e bölgeye gelen turistler için plajlar ve oteller yapılması da planlanıyor.



Deprem anıtı yapılıyor



Depremde birçok can veren Erciş’e özel bir deprem anıtı da yapılacak. Bu anıttan geceleri lazer ışıkları gökyüzünü aydınlatacak. Bölgede, fuar merkezi ve kültür parkları da olacak. Kentte yapılaşma düşük oranda tutulacak. Van–Ağrı yoluna ekonomik gelişmeyi hızlandıracak alışveriş ve ticaret merkezleri kurulacak.