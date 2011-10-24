-Van'a 6 ek uçak seferi İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - SunExpress, yaşanan deprem felaketi nedeniyle Van'a 6 ek sefer düzenleyecek. SunExpress'den yapılan açıklamada, SunExpress'in, yaşanan deprem felaketi nedeniyle Van'a 6 ek sefer düzenleyeceği, SunExpres'in bu hafta Cuma gününe kadar Van'a ve Van'dan gerçekleştireceği tüm seferlerinde her şey dahil 79.99 liralık sabit fiyat uygulayacağı belirtildi. Açıklamada, SunExpress olarak Van depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileklerinde bulunuldu. SunExpress'in biletlerinin www.sunexpress.com adresindeki internet sitesinden, 444 0 797 numaralı çağrı merkezinden ve yetkili acentelerden satın alınabildiği kaydedildi.