-VAN'A 1 HAFTA ÖNCE GİTMİŞ ANAMUR (A.A) - 01.08.2011 - Van-Başkale karayolunda, terör örgütü PKK üyelerini taşıyan otomobilden, askeri araca el bombası atılması ve uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Serkan Angay'ın Mersin'in Anamur ilçesindeki ailesine acı haber verildi. Oğullarının şehit olduğu haberini akşam saatlerinde eve gelen Jandarma yetkililerinden alan baba Ali Angay ve anne Ayten Angay, gözyaşlarına hakim olamadı. Haber üzerine yakınlarının akın ettiği evin önünde jandarma ekibi ile ambulans görevlendirildi. Bu arada, 11 yıllık asker olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Angay'ın (31) bir hafta önce Anamur'daki ailesiyle görüştükten sonra yeni görev yeri olan Van'a gittiği öğrenildi. Serkan Angay'ın evli ve bir çocuk babası olduğu kaydedildi.