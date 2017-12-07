Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden 'Kudüs' kararına kınama

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs açıklamasının ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu kararı şiddetle kınadıkları açıklamasını yaptı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu\'nda yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Müslümanlardan ve dünyanın farklı yerlerinden gelen tüm tepkilere karşın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak resmen tanımasını ve Tel Aviv\'deki ABD Büyükelçiliği\'nin Kudüs\'e taşınacağını açıklamasının yanlış bir karar olduğunu, kararı şiddetle kınadıklarını belirtilerek şöyle denildi:

\"Uluslararası hukuku ve adalet anlayışını ayaklar altına alan bu karar, Filistinlileri ve tüm Müslüman dünyasının hoşgörüsünü, barış yönünde sarfettiği tüm iyi niyetli çabalarını baltalamış ve içinden çıkılması çok zor bir kargaşa yaratmıştır. Bu karara imza atanlar, tüm uyarılara karşın Kudüs’ün İslam dünyası için taşıdığı değeri ve buna yürekten bağlanan milyarlarca Müslüman\'ı görmezlikten gelmişlerdir. Bir zamanlar İslam himayesinde, üç semavi din için barış sembolü; huzur ve hoşgörünün başkenti olan Kudüs, İsrail’in tasallutu altında kan ve gözyaşına boğulmuş, Trump’ın aldığı bu kararla zulüm ve şiddet tasvip edilerek kaosun kapıları sonuna kadar açılmıştır. Bu akıl almaz kararla birlikte Ortadoğu bir kez daha karanlığa, kan ve gözyaşına mahkum bırakılmıştır. Fakat unutulmamalıdır ki; bu ateş sadece Ortadoğu’yu yakmayacaktır! Kudüs’ün kutsiyetine atılan bu kıvılcım, alev alev tüm dünyaya yayılacaktır. Bu karar geri alınmaz ve İslam dünyasından özür dilenmezse dinler arasındaki ayrışmalar gitgide artacak ve radikal kutuplaşmalar telafisi imkansız sonuçlar doğuracaktır.

Kudüs, şairin de dediği gibi \'Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri\'dir. Üç semavi dinin bir arada yaşadığı bu Kudüs, insanlığın, barış ve huzurun başkenti olarak yeniden tesis edilmelidir. İsrail, bu topraklarda yıllardır uyguladığı şiddet ve işgal politikasından vazgeçerek Kudüs’ü gerçek sahiplerine, insanlığa teslim etmelidir. ABD Başkanı Donald Trump, almış olduğu bu son derece yanlış kararından vazgeçerek tüm İslam dünyasından özür dilemelidir. Biz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu olarak bu yanlış karardan bir an önce vazgeçileceğini umuyor ve İslâm dünyasının bu hususta yaşadığı üzüntülerini yürekten paylaşıyoruz. Bu vesile ile dünya üzerinde hizmet eden tüm Müslüman akademisyenleri ve bu konuda adaleti savunan vicdanları, bu akıl dışı kararı reddederek boykot etmeye davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hususta göstermiş olduğu dirayetli ve onurlu duruşunu yürekten destekliyor; aziz milletimize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.\"

