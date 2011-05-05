-VAN VE MARDİN'DE 19 KİŞİ TUTUKLANDI MARDİN (A.A) - 05.05.2011 - Van ve Mardin'de izinsiz gösterilerde, güvenlik güçlerine saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 26 kişiden 19'ü tutuklandı. Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan şahısların terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olduğu bildirilen ''Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi'' üyesi oldukları belirtildi. Terör örgütünün talimatları doğrultusunda bombalama, molotofkokteyli, taşlı ve havai fişekli saldırıları organize ettikleri belirlenen 16 kişinin gözaltına alındığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Müdürlüğümüzce teknik ve fiziki takibi yapılan şahısların faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 29 Nisan günü Mardin, Kızıltepe, Nusaybin ve Derik'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda G.A, H.E, Ç.O, S.D, M.K, M.A, H.B, M.A, T.B, B.C, A.E, N.D, B.A ve P.İ. gözaltına alınırken, aynı soruşturma kapsamında S.E. Aydın'da ve Ş.T. ise İstanbul'da yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet 'smok' diye tabir edilen biber gazı pompası, 7 adet sapan, bilyeler ve bol miktarda örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonla Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen 21 faili meçhul olay aydınlatıldı. Yakalanan 16 kişiden 14'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı. -VAN'DA 5 KİŞİ TUTUKLANDI Van'da kent merkezinde 21 Nisan'da çıkan olaylarla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişi ise sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcısı tarafından alınan ifadelerinden sonra 4 kişi serbest bırakıldı, 6 zanlı ise mahkemeye sevk edildi. Mahkemede 5 kişinin tutuklanmasına, 1 kişinin de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını karar verildi. Van'da, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde YSK protestoları sırasında yaşamını yitiren İbrahim Oruç'un ölümünü protesto etmek isteyen bir grup, Cumhuriyet Caddesi'nde bir banka şubesine molotofkokteyli ile saldırmış, saldırı sonrası çıkan yangında bankada mahsur kalan ve dumandan etkilenen biri hamile kadın 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.