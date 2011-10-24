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Van ve ilçelerinde 213 artçı sarsıntı ANKARA (A.A)

24 Ekim 2011 11:05

-Van ve ilçelerinde 213 artçı sarsıntı ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Van'da dün saat 13.41'de meydana gelen depremin ardından bugün saat 07.30'e kadar 213 artçı sarsıntı meydana geldi. AA muhabirinin Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, dün 13.41'de meydana gelen 7,2 olan depremin ardından en şiddetlileri 5,7 ve ve iki defa 5,5 olan birçok artçı sarsıntı oluştu. Van'daki sarsıntıların yanı sıra Ağrı, Bitlis, Muş, Iğdır, Kars ve Erzurum'da da ayrıca en büyüğü 3,8 şiddetinde olan toplam 37 deprem oldu. 7.2'lik depremin ardından gece boyunca toplam 213 artçı sarsındı meydana geldi.

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