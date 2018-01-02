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Van ve Hakkari'de kar yolları kapattı

VAN, (DHA)- DOĞU Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, Van'ın 4 ilçesinde 88, Hakkari'de ise 11 köy ve 24 mezra yolu ulaşıma kapandı

02 Ocak 2018 14:13

VAN, (DHA)- DOĞU Anadolu\'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, Van\'ın 4 ilçesinde 88, Hakkari\'de ise 11 köy ve 24 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Van\'ın Muradiye, Gürpınar, Bahçesaray ve Çaldıran ilçelerinde dün gece etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle bu ilçelere bağlı 37 mahalle ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kar yağışının etkili olduğu Hakkari ve ilçelerinde ise 11 köy ve 24 mezrada ulaşıma kapandığı belirtildi.

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