Van ve Hakkari'de HDP ve DBP'ye operasyon

Van ve Hakkari'de HDP (Halkların Demokratik Partisi) ve DBP'lilere (Demokratik Bölgeler Partisi) yönelik gerçekleştirilen polis operasyonlarında 47 kişi gözaltına alındı.

HDP ile DBP'nin il ve ilçe başkanları da gözaltına alınanlar arasında yer alıyor.

Bu iki kentte Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri HDP ve DBP il ilçe binaları ile çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyon sabah saat 06.00'da başladı.

Van'daki operasyonlarda aralarında DBP ve HDP il başkanları ile ilçe başkanların da bulunduğu 40, Hakkari'de ise 7 kişi gözaltına alındığı bildiriliyor.

HDP ve DBP binaları ile operasyon düzenlenen adreslerde aramalar sürerken, polisin birçok belge ve bilgisayarda inceleme yaptığı aktarılıyor.

Gözaltına alınanların il emniyet müdürlüklerine götürüldüğü bildiriliyor.

Dün de Diyarbakır'da farklı adreslere yapılan polis baskınlarında, aralarında iki partinin) yöneticilerinin de bulunduğu 55 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında HDP İl Eş Başkanları Cabbar Leygara ve Gülşen Özen, DBP İl Eş Başkanı Hafize İpek ve HDP ile DBP'nin bazı ilçe eş başkanları ve yöneticileri de yer alıyor.