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Van Valisi'nden depremzedelere 'süresiz kira yardımı' sözü

Van Valisi, devlet yeni ev yapsa da sırada bekleyen 14 bin ailenin olduğunu vurgulayarak, 'Konteynirde kalan ailelere sıra gelmez' diye konuştu

08 Ekim 2013 10:36

Van Anadolu Konteynir Kenti’nde kötü yaşam koşulları ile ilgili Van Valisi Aydın Nezih Doğan'dan  depremzedelere "süresiz kira yardımı" sözü geldi. Doğan, konteynir kentlerde 255 aile kaldığını ve bunlardan 156 ailenin ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiklerini belirterek şu sözü verdi: ‘‘Kiralık ev bulup çıksınlar. Mağduriyetleri bitene kadar kira yardımına devam edeceğiz. Sigortalı işe girdikleri güne kadar da mağdur statüleri sürecek. Bu kaç yıl devam ederse, o tarihe kadar kira yardımı da devam edecek.’’

Konteynir kentte kalan ailelerin en büyük korkularından biri kira yardımının kısa süre sonra kesilip ortada kalmalarıydı. Bu nedenle zor şartlarda da olsa konteynir kentte yaşamaya devam ediyorlardı.

 

‘110 aile için çözüm yok mu?’

 

 

Doğan, konteynir kentte yaşayanlarla ilgili bilgiler verdi. Kendisinin iki defa konteynir kente giderek yerinde incelemelerde bulunduğunun altını çizen Doğan, konteynir kentin elektrik ve suyunun kesilme kararının kendisinden önceki valinin aldığını ancak bu kararın da doğru olduğunu savundu. Devletin deprem sonrasında 30 bin konteynirde 175 bin kişiyi misafir ettiğini, 1 yıl içinde de hak sahibi 16 bin aileye evlerinin teslim edildiğini söyleyen Vali, devlet yeni ev yapsa da sırada bekleyen 14 bin ailenin olduğunu vurguladı. Vali Doğan, ‘‘Konteynirde kalan ailelere sıra gelmez’’ diye konuştu.

Vali Doğan, 1 ay önce göreve geldiğinde 255 ailenin konteynirde yaşadığını öğrendikten sonra vali yardımcısının başkanlığında kamu görevlilerinden oluşan bir inceleme heyeti oluşturduğunu ifade ederek şunları söyledi:

‘‘Halkın ekonomik yapısını inceledik, kamu görevlisi arkadaşlardan çalışma grubunu oluşturduk. 99 tane ailenin mali durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Bizim tespitimiz bu yönde bir çok aile durumu iyi olduğu halde konteynır kentte kalmaya devam ediyorlar. Durumu iyi olmayan toplam 156 aile var.’’

 

Açlık grevindeydiler

 

Vali Doğan bu aileler için tek çözüm yolu olduğunu belirterek bu kararı STK’lar parti yöneticileri ve belediye başkanı ile konuşarak aldıklarını kaydetti. Mağdur ailelerin mağduriyetleri gidene kadar kira yardımı yapmaya devam edeceklerinin sözünü veren Vali Doğan şöyle devam etti:

‘‘Ailelere mağduriyetiniz ne zaman biterse -1 yıl olur 2 yıl olur- ne zaman biterse o zamana kadar biz yardımcı olalım, kiranızı ödeyelim, siz de konteynir kenti terk edin dedik. ‘Mesela nasıl’ diye sordular, örnek verdim. Bir sigortalı işe girdikten sonra destek olmayı keseriz. Van’da kira bedelleri 250 ile 300 lira arasında değişiyor. Evinizi kendiniz bulun diyoruz ki 8 çocuklu bir aile ile 2 çocuklu bir aile aynı kefede olmasın, iş bulma imkânına göre istedikleri semtte tutsunlar istiyoruz. Biz sorunu çözmek istiyoruz ama onlar yanaşmıyorlar. Devlet konut yapsa konteynirde kalan bu ailelere yine sıra gelmez. Ancak direnin devlet size ev verecek diyerek insanları burada zor şartlarda yaşamaya itiyorlar. Onlar da konteynirlari boşaltmıyorlar. Bir de açlık grevini devam ettiren biri konteynirde yaşıyor ama dışarda evi var. Kiraya çıkan ailelere sağlık, eğitim gibi birçok yardımda hep yanlarında olacağız.’’

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