Van Valisi Zorluoğlu'ndan depremde ölenler için anma mesajı

VAN, (DHA)- VAN\'da 6 yıl önce 23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde meydana gelen, 644 kişinin can verdiği depremlerin yıl dönümünde, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu bir açıklama yaptı. Zorluoğlu, \"Deprem felaketinin yıl dönümünü, sadece yitirdiklerimizi anmaya değil, geleceğin modern ve daha dayanıklı kentlerini inşa etmeye vesile kılabilmek ümidiyle, Yüce Allah\'tan 2011 depremlerinde can veren tüm vatandaşlarımıza rahmet diliyor, yaralanıp, engelli kalanlar ve depremleri maddi hasarla atlatan vatandaşlarımızın ise benzer felaketleri bir daha yaşamamasını temenni ediyorum\" dedi.

Van\'da 23 Ekim 2011\'de saat 13.41\'de merkez üssü Tabanlı Mahallesi olan 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından 9 Kasım\'da saat 21.23\'te 5.6 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Kentte büyük yıkıma neden olan iki depremde, il genelinde 644 kişi yaşamını yitirdi. Yaşanan bu büyük felaketin yıl dönümü ile ilgili Vali Murat Zorluoğlu bir açıklama yaptı. Van Depremi\'nin 6. yıl dönümünde, yitirilen 644 can ile binlerce yaralıyı ve yüzlerce sönmüş ocağı, derin acı ve üzüntüyle bir kez daha hatırladıklarını belirten Vali Zorluoğlu şunları kaydetti:

\"23 Ekim ve akabinde 9 Kasım\'da meydana gelen depremler, ne yazık ki şehrimizde maddi manevi büyük çöküntülere sebep oldu. Ancak, devletimiz ve hükümetimizin yanı sıra gerek bölge illerden gerek Türkiye\'nin dört bir yanından sıcağı sıcağına, vatandaşlarımızın da dişinde tırnağından artırdıklarıyla yapılan yardımlar, ilimizde yaşanan büyük yıkımın etkilerini bir nebze hafifletti, yaraların süratle sarılmasına önemli katkı sağladı. Bir yanda, Van\'a yardım göndermek için adeta yarışan fedakâr milletimiz, diğer yanda çok kısa sürede deprem bölgesine ulaşan -dönemin Başbakanı- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet üyeleri, Van\'ı kaderine ve enkaz yığınları arasına terk etmeyeceklerini, tüm dünyada \'örnek\' şeklinde nitelendirilen sürat ve koordinasyonla açıkça gösterdi. Bu kenetlenme, depremin hemen ardından, barınma ve gıda gibi acil ihtiyaçlar dışında, Van\'ı yeniden ayağa kaldırmak yolunda atılan hızlı yatırım adımlarıyla da kendini belli etti.\"

Depremin ardından kentteki çalışmaları da anlatan Zorluoğlu, şu bilgileri verdi:

\"Yıkımın etkilerini silme yolunda, ilimize 5.5 milyar TL yatırım ve harcama yapılarak, depremin 39. gününde temeli atılan 17 bin 489 konut, bir yıl geçmeden vatandaşlarımıza teslim edildi. Sonrasında kullanıma sunulanlarla birlikte toplam 30 bin konut, alt ve üst yapı çalışmaları, o dönem için imkansız görülen kamu hizmetlerinin vücuda gelişini de simgelemiş oldu. Deprem felaketini derinden hisseden, gerek yakınlarının can kayıpları gerekse ev ve iş yerlerinin kullanılamaz hale gelmesinden dolayı acı ve çaresizliği bir arada yaşayan kadirşinas Vanlılar, devletimizin ve aziz milletimizin gayretlerine, hayır duaları ve minnet ifadeleriyle karşılık verdi.\"

Vali Zorluoğlu, kentte yaşanan felaket sonrasındaki birlik-beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma göstergesinin takdire şayan ve milletin alışılmış hasletleri olduğunu da belirtti. Zorluoğlu, \"Ne var ki bu değerlerimiz, depremi önleyecek ya da deprem olduktan sonraki hasarları tamamen ortadan kaldıracak güce de etkiye de sahip değildir. Deprem bölgesinde bulunan ilimizde, olası deprem felaketlerini en az hasarla atlatmak, deprem konusunda bilgilenmek ve deprem gerçeğine hazırlıklı olmakla mümkündür. Bilinen tabirle, depremin değil ihmallerin insanlarımızı ölüme yaklaştırdığını aklımızdan çıkarmaz ve bu düstur doğrultusunda yapılaşma yoluna gidersek, depremlerle de barışık yaşayacağımız muhakkaktır. Deprem felaketinin yıl dönümünü, sadece yitirdiklerimizi anmaya değil, geleceğin modern ve daha dayanıklı kentlerini inşa etmeye vesile kılabilmek ümidiyle, yüce Allah\'tan 2011 depremlerinde can veren tüm vatandaşlarımıza rahmet diliyor, yaralanıp engelli kalanlar ve depremleri maddi hasarla atlatan vatandaşlarımızın ise benzer felaketleri bir daha yaşamamasını temenni ediyorum\" ifadelerini kullandı.



