Van Valisi Zorluoğlu, ilk defa nikah kıydı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu, Van Sivil Toplum Konseyi Başkanı ve Mavi Marmara Gazisi Mehmet Eyüp Acar ile Şilan Çelik çiftinin evliliği dolayısıyla ilk defa nikah kıydı. Vali Zorluoğlu, kıydığı ilk nikah olduğunu belirtirken, \"Gelin ve damadımız için olduğu kadar benim için de özel bir gece. Hayatımda ilk kez bir nikah akdini gerçekleştireceğim\" dedi.

Mehmet Eyüp Acar\'la Şilan Çelik\'in düğün töreni, Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki (OSB) Fuar ve Kongre Merkezi\'nde yapıldı. Düğüne, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zorluoğlu’nun yanı sıra AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, AK Parti\'li ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin nikahını Van Valisi Zorluoğlu kıyarken, nikah şahitliklerini ise Tuşba Belediye Başkanı Özgökçe, Başbakan Başdanışmanı İnanç, Erzurum 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Demir yaptı.

İlk kez bir nikah kıydığını ve burada olmaktan mutlu olduğunu belirten Zorluoğlu, \"Gelin ve damadımız için olduğu kadar benim için de özel bir gece. Hayatımda ilk kez bir nikah akdini gerçekleştireceğim. Çiftimize mutluluklar diliyorum. İnşallah mutlu, huzurlu ve bereketli bir yuvaları olur\" dedi.

Nikahı kıyan Vali Zorluoğlu, evlilik cüzdanını çifte teslim etmek üzere Başbakan Başdanışmanı İnanç\'a verdi. İnanç da kadınların, bir yuvanın temel taşı olduğunu vurgulayarak, evlilik cüzdanını gelin Çelik\'e teslim edip, çifte mutluluk diledi.



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