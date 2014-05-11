Van Valisi: Feyzioğlu'nun sözleri gerçeği yansıtmıyor

Van Valisi Aydın Nezih Doğan, kentte halen konteynerda kalan aileler ile ilgili Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun açıklamalarına ilişkin, Sayın Feyzioğlu'nun Van konteyner kentle ilgili açıklamaları gerçeği yansıtmıyor. Maalesef çok üzüldük. Konteyner kentte yaşayan 44 ailenin hak iddiası ne kendi hukukumuz ne de evrensel hukuk açısından geçerlidir" dedi.

Vali Doğan, Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen depremlerden kısa süre sonra kentte 30 bin konteyner kurulduğunu hatırlatarak, 175 binden fazla afetzedenin kalıcı konutlar yapılıncaya kadar bu konteyner kentlerde yaşadığını söyledi. Depremde evleri ağır hasar gören ve yıkılan depremzedeler için Van merkez ile Edremit ve Erciş ilçelerinde TOKİ tarafından yaptırılan 17 bin 489 konutun bir yıl gibi kısa sürede hak sahiplerine teslim edildiğini anlatan Vali Doğan, köylerde yaşayan aileler için de Evini Yapana Yardım (EYY) modeliyle 6 bin 300 ev ve bin 300 hayvan barınağı inşa edildiğini, ayrıca halen inşaatı süren konutlar olduğunu söyledi.

Hak sahibi olanlara teslim edilen konutlardan ayrı olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla 2 bin aileye, afet sırasında kiracı olanlara kurayla konut verildiğini belirten Vali Doğan, dünyanın hiçbir yerinde benzerine rastlanmayan sosyal bir anlayış ve çalışmayla çok sayıda depremzedenin bir yıl gibi bir sürede konutlarına kavuştuğunu belirtti.

Konteyner kentte kalan ailelerin durumuna ilişkin de açıklama yapan Vali Doğan, konteyner kentte yaşayan ailelere kiraladıkları konutların kiralarının valilik olarak Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan (SYDV) karşılanması seçeneğinin sunulduğunu söyledi. Vali Doğan, bu yöntemle 92 ailenin de kiralık konutlara taşındığını, halen 44 ailenin ise ev kiralarının vakıf tarafından karşılanması önerisini kabul etmediklerini belirtti.

