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BBC Türkçe

Van Valisi: 8 şehidimiz olabilir

Van'ın Çaldıran ilçesinde PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda, üs bölgesine dönmekte olan askeri birlik saldırıya uğradı. Van Valisi İbrahim Taşyapan "8 şehidimiz olabilir, kesin sayıyı yarın açıklayacağız" dedi.

03 Eylül 2016 03:14

Van'ın Çaldıran ilçesinde PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda, üs bölgesine dönmekte olan askeri birlik saldırıya uğradı.

Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinden üslerine dönen askeri birliğe PKK'lılarca ateş açıldı.

Van Valisi İbrahim Taşyapan "Bu akşam 8 şehidimiz olma ihtimali var. Ama rakamları henüz netleştiremediğimiz için onları yarın paylaşmayı uygun buluyoruz" dedi.

Hürriyet gazetesi, bölgede takviye birliklerle geniş çaplı operasyon sürdürülürken, yer yer çatışmaların devam ettiğini yazdı.

Operasyonların 3 gündür sürdüğü bölgede dün de 1 asker ve 3 korucu hayatını kaybetmişti.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde de PKK'lıların ilçe girişindeki kontrol noktasına uzun namlulu silahlarla açtığı ateşte 3 asker, 3 korucu ve 1 sivil yaralandı.

İki asker ile bir korucu kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sürmekte olan operasyonlarda ise 33 PKK'lının öldürüldüğünü, 30 PKK'lının yaralı olarak yakalandığını duyurdu.

Çıkan çatışmada bir askerin de hayatını kaybettiği açıklandı.

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