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Van Valiliği'nden eylem, gösteri ve yürüyüş yasağı açıklaması

VAN, (DHA) - VAN Valiliği, kentte yapılacak basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, ka

31 Ekim 2017 13:06

VAN, (DHA) - VAN Valiliği, kentte yapılacak basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin de 30 gün süreyle Valilik iznine bağlandığını açıkladı. 
Van Valiliği\'nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtilerek şöyle denildi:
\"İl sınırları içinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, 2935 sayılı OHAL Kanunu\'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 31.10.2017 tarihinden geçerli olmak üzere otuz 30 gün süreyle valilik iznine bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise, aynı hükümler doğrultusunda yine 31.10.2017 tarihinden geçerli olmak üzere otuz 30 gün süre ile yasaklanmıştır.\"

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