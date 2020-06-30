Van Valiliği: Van Gölü'nde 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Van Valiliği, Van Gölü'nde kayıp tekneyi arama çalışmalarında yabancı uyruklu beş kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

Van Valiliği tarafından 27 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Van Gölü'ne açılan ardından haber alınamayan tekneye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Tekneleriyle Van Gölü’ne açılan şahıslardan uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan kayıp ihbarı neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızca havadan ve karadan tüm imkanlarımız seferber edilerek arama-tarama faaliyeti başlatılmıştır.

Söz konusu arama-tarama faaliyeti sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşılmıştır.

Bölgede, havadan ve gölden tüm imkânlarımızla arama-tarama çalışmalarına çok yönlü şekilde devam edilmektedir.

Arama-tarama çalışmalarına ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."