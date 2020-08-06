Van Valiliği: Görüntüler batan tekneye ait değil

Van Valiliği, Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu'nun şu ana kadar 61 sığınmacının cesedine ulaşılan tekne faciasına ilişkin paylaştığı görüntülerin batan tekneye ait olmadığını açıkladı.

Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu, 27 Haziran’da Van Gölü’nde yaşanan ve 61 mültecinin cansız bedenine ulaşılan tekne faciasına ilişkin hazırladığı raporu dün açıklamıştı. Komisyon raporunu açıklarken, 3 ayrı video paylaşarak, bu görüntülerin batan teknede taşınan bir mülteci tarafından çekildiğini duyurmuştu. Paylaşılan videoda, mültecilerin teknenin alt kısmında oldukları ve sıkışık halde yolculuk ettikleri görülüyordu.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Van Valiliği resmi Twitter hesabından açıklama yaparak, videonun batan gemiye ait olmadığını belirtti. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Görüntülere 18 Temmuz 2020 saat 10:00 sıralarında ulaşılmış olup, İstanbul’da yaşayan ve görüntülerin ilk kaynağı olan Afgan uyruklu şahısla aynı gün içerisinde iletişim kurulmuştur. Afgan uyruklu şahıs ile yapılan telefon görüşmesinde, başka biri tarafından videonun kendisine gönderildiğini, görüntülerdeki kişileri tanımadığını, görüntülerin hangi araca veya kime ait olduğunu bilmediğini belirtmiştir. Görüntüler analiz edildiğinde; videodaki teknenin batmış olan Akbaş isimli tekne ile herhangi bir benzerlik taşımadığı bu durumun tekne sahibi ile yapılan görüşmeler ile teyit edildiği, çıkan cesetler ile görüntülerdeki kişiler arasında yapılan karşılaştırmalarda eşkâllerin benzerlik göstermediği, kayıtta gün ışığının görüldüğü ancak olayın gece saatlerinde meydana geldiği tespit edilmiş olup, söz konusu görüntülerin meydana gelen tekne batma olayı ile bağlantısının bulunmadığı kanaatine ulaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."