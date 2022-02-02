Van Valiliği: Fuhuş operasyonunda adı geçen polislerden biri tutuklandı

Van Valiliği, 'Bazı polislerin de bu masaj salonlarıyla ortak gibi çalıştıkları, bu polislerle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadığı' şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek adı geçen polislerden birinin tutuklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "16 Ocak'ta ilimiz merkezli fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarından yapılan operasyonda 2'si polis memuru olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltı süresinin dolması ile 19 Ocak'ta mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen 2 polis memurundan biri tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Diğer şüpheli adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Her iki personel aynı gün görevden uzaklaştırılarak haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma titizlikle devam etmekte olup dijital veri incelemeleri sonucunda elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda soruşturma genişletilecektir." denildi.

Açıklamada ayrıca, gözaltına alınan polis memurlarının geçen yıl nisan ayında istihbarat biriminden çıkartıldığı da duyuruldu. (DHA)