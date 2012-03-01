Van TV 2 aydır çadırdan yayın yapıyor

T24 - Van'da 23 Ekim’de 7,2 ve 9 Kasım’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremler çok sayıda binayı yıkarken, birçok binada da ağır hasara neden oldu. Bunlardan biri de Van’da yayın yapan Van TV binası oldu. Depremden önce uyduya çıkmaya hazırlanan kanal, bu nedenle de binalarında birçok değişikliğe giderek yenilendi.

Fakat 23 Ekim’de yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremde binaları ağır hasar gördü. Yıkım kararı bulunan binayı boşaltan kanal çalışanları 2 boyunca yayınlarına ara vermek zorunda kaldı. Daha sonrada kurdukları ve 2 bölmeli olan çadırda yayınlarına başladı. Zor şartlar altında çadırda canlı yayın yaptıklarını belirten çalışanlar, bir bölmeyi yayın odası bir bölmeyi de stüdyo olarak kullandıklarını söyledi.

'Teknik sıkıntı yaşıyoruz'

Eleman sayıları da azalan kanalın muhabiri, editörü ve haber spikeri olan Yılmaz Tekin çadıra gelip canlı yayında haberleri sunuyor. Tekin, "Çadır büyük olduğu için çok fazla sıkıntı yaşamadık fakat teknik anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Bütün bu ekipmanları çadıra dizayn etmek bizi çok zorladı ve zamanımızı aldı. Şu anda çadırda yayın yapmaya devam edeceğiz. Yaza doğru binamızın bitirilmesi hedefleniyor. Biz de daha sonra orda yayınlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kanalda seslendirme ve radyo programı yapan Mehtap Enter de, deprem öncesi herkesin ayrı odası olduğu ve imkanlarının da çok iyi olduğunu söyledi. Deprem felaketinin ardından yayınlarına çadırda devam ettiklerini anlatan Enter, "Şimdi eski ortamımızın kıymetini daha iyi anlıyoruz. Şuanda herşeyi bir çadırın 2 bölmesine sığdırmış durumdayız. Umarım en yakın zamanda bu süreci atlatırız" diye konuştu.