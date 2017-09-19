Van Tuşba Belediyesi'nde 'evrakta sahtecilik' soruşturmasında 4 tutuklama

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN merkez Tuşba Belediyesi\'nde polisin imar planlarında sahtecilik yapıldığı iddiaları üzerine başlattığı ve uzun süredir devam eden soruşturma kapsamında 2 gün önce gözaltına alınan, aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tuşba Belediyesi\'ndeki soruşturma ile ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe\'nin savcılığa 2015 yılının Aralık ayında suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi. \'Kamu kurumu aracı kılınmak suretiyle dolandırıcık, resmi evrakta sahtecilik\' iddialarıyla ilgi yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesi sonucu resmi imar planlarının bir kısmının gerçeğe aykırı şekilde değiştirilmiş olduğu, imarsız alanların imarlı gösterildiği, park alanlarının ticaret, konut, ibadet gibi gösterilerek ifraz edildiği ve belediye meclis kararı alınmadan usülsüz uygulamalar yapıldığı tesbit edildi.

Dosya kapsamında halen 238 kişinin şikayetçi, 63 kişinin de şüpheli sıfatıyla yer aldığı belirtilen açıklamada, geçmiş dönemlerde İmar Müdürlüğü yapan M.E.G.\'nin yanı sırada Harita Mühendisi-Harita Teknikerleri ve Şehir plancısı olarak görev yaptıkları belirlenen A.G, S.C., A.A. ve M.Y.S.\'nin 2 gün önce gözaltına alınarak ev ve işyerlerinde arama yapıldığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye götürülen şüpheliler, Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi. Şüphelilerden M.E.G., A.G, S.C. ve A.A. tutuklanırken, M.Y.S ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmanın büyük bir titiklikle yürütüldüğünü bildirdi.