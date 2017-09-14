‘Van Tekstil-Hazır Giyimde Yatırım Fırsatları ve Tanıtım Günleri’ başlıyor

İstanbul, 14 Eylül (DHA) – Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Cazibe Merkezleri Tanıtım Programının ikinci ayağını Van’da gerçekleştiriyor. 22-24 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlecek ‘Van Tekstil-Hazır Giyimde Yatırım Fırsatları ve Tanıtım Günleri’ne Türkiye’nin dört bir yanından tekstil ve hazır giyim yatırımcısı katılacak.

MHGF’nin geçtiğimiz mayıs ayında Iğdır ile başlattığı Cazibe Merkezleri Tanıtım Programı’nın ikinci ayağı Van’da gerçekleştirilecek. Hükümetin belirlediği Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 23 cazibe merkezi ili tekstil ve hazır giyim yatırımcısına tanıtmayı amaçlayan çalışma kapsamında Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) işbirliğiyle 22-24 Eylül 2017 tarihleri arasında ‘Van Tekstil-Hazır Giyimde Yatırım Fırsatları ve Tanıtım Günleri’ düzenleniyor. Türkiye’nin dört bir yanından tekstil ve hazır giyim yatırımcısı, sektörel sivil toplum örgütlerinin yöneticisi, zincir mağaza temsilcisi, akademisyen, tedarikçi ve ulusal basın temsilcilerini buluşturacak program ile Van’ın potansiyeli yerinde incelenecek.

MHGF Başkanı Öztürk: “Van’daki yüksek işsizliğin çaresi hazır giyim”

Van’ın Doğu Anadolu Bölgesi’nin sınır ticareti ile dikkat çeken, genç ve dinamik işgücüne sahip bir yatırım merkezi olduğunu belirten MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, “Van aynı zamanda hazır giyimde sektörel geçmişi ve deneyimi olan, bu alanda ciddi bir altyapıya sahip bir ilimiz” dedi. Birincil amaçlarının işsizliğin yoğun olduğu, ekonomik anlamda görece olarak az gelişmiş bölgelere hızlı sonuç veren hazır giyim yatırımlarını artırmak olduğunu vurgulayan Öztürk, “Düşük yatırım maliyeti ile hazır giyim sektörü hızlı kalkınmanın anahtarıdır. İşsizliğin büyük boyutlarda olduğu Van için de hazır giyim yatırımlarının doğru çözüm olacağını düşünüyoruz” diye kaydetti.

“Standart ürünlerin üretimi büyük şehirlerden çıkmalı”

Bu çalışmayla ikinci önemli hedeflerinin standart ürünlerin üretimini bu bölgelerimize kaydırarak büyük şehirlerde sıkışmış hazır giyim sektörünü rahatlatıp, Ar-Ge odaklı, yenilikçi ve katma değerli ürünlere yoğunlaşmalarına olanak vermek olduğunu söyleyen MHGF Başkanı Öztürk, “Cazibe Merkezi illerimizin potansiyelleri iyi analiz edilerek belli ürünlerde pilot bölge ilan edilmesini ve çevre illeriyle birlikte entegre edilerek üretimde birbirlerini tamamlayan kümelenmelerin oluşmasını istiyoruz” dedi.

Program, 22 Eylül’de VANTSO’da başlıyor

22 Eylül tarihinde VANTSO’da açılış konuşmaları ile başlayacak ‘Van Tekstil-Hazır Giyimde Yatırım Fırsatları ve Tanıtım Günleri’ programının öğleden sonraki bölümünde iki panel düzenlenecek. İkinci gün Van Organize Sanayi Bölgesi ve Tekstilkent’te incelemelerde bulunacak heyet, programın son günü kültür gezisi kapsamında Van Kalesi, Akdamar Kilisesi ve Van Gölü çevresine bir gezi gerçekleştirecek.