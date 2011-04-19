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VAN SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ VAN (A.A)

19 Nisan 2011 14:43

-VAN SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ VAN (A.A) - 19.04.2011 - Van'da, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 bağımsız milletvekili adayının adaylığını iptal etmesini protesto eden grup, polise ve iş yerlerine taş ile  molotofkokteyli attı. Aralarında BDP'nin desteklediği Hatip Dicle, Leyla Zana, Sabahat Tuncel ve Gültan Kışanak'ın da bulunduğu 12 bağımsız milletvekili adayının adaylığının YSK tarafından iptal edilmesine tepki gösteren grup, BDP il binasının önünde toplandı. Cumhuriyet Caddesi'nden Beşyol mevkisindeki İl Seçim Kuruluna doğru yürüyüşe geçen grupta bulunan maskeli kişiler, vitrinlerinde Türk bayrağı asılı bazı iş yerlerine ve banka şubelerine molotofkokteyli attı. Molotofkokteyli atılan iş yerleri ile banka şubelerinde yangın çıktı. Caddede güvenlik önlemi alan polislere taş, havai fişek ve molotofkokteyli atan gruba polis biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Bazı polisler, vatandaşlar ve göstericiler yaralandı. Ara sokaklara dağılan gruptan bazı kişilerin eylemlerini sürdürdüğü, bazılarının ise Van Belediyesinin önünde oturma eylemi yaptığı bildirildi.

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