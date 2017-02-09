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Spor

Van Persie'ye suç duyurusu

Persie hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu

09 Şubat 2017 15:48

Beşiktaş Kulubü Kongre Üyesi Avukat Ömeralp Pulotoğlu, Fenerbahçeli Robin Van Persie hakkında, ‘toplum değerlerini aşağılama’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu Robin Van Persie hakkında, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Persie’nin toplum değerlerini aşağıladığı belirtilerek, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, hakaret, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama, kanunlara uymamaya tahrir ve hayasızca hareketler suçlarından cezalandırılması talep edildi.

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Robin Van Persiesuç duyurusucumhuriyet savcılığıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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