Van Persie'li Nani'li Fenerbahçe, Avrupa'da ilk sınavını verecek

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını ağırlayacak olan Fenerbahçe, tur için avantajlı skor elde etmek istiyor.

Avrupa kupalarında aldığı cezanın sona ermesinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için eleme oynayacak Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla mücadele edecek.

Sarı-lacivertliler, ilk karşılaşmada avantajlı bir skor elde ederek Ukrayna'ya gitmeyi hedefliyor.

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'le Fenerbahçe arasındaki rövanş maçı ise 5 Ağustos Çarşamba günü Ukrayna'nın Lviv kentinde oynanacak.

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak ilk maç, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Manuel Jorge Moreira Sousa yönetecek.

Pereira ilk ciddi sınavına çıkıyor

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertli takımla ilk ciddi sınavına çıkacak.

Sezon öncesi hazırlık maçlarında başarılı sonuçlar alan sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik adam Pereira'nın dışında yeni transferler Simon Kjaer, Şener Özbayraklı, Jose Fernandao, Abdoulaye Ba, Fabiano Ribeiro, Luis Nani, Josef de Souza ve Robin van Persie de görev almaları durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçlarını oynayacak.

2 yıl sonra Avrupa'da ilk maç

Fenerbahçe yaklaşık 2 yıl aranın ardından Avrupa'da maça çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin UEFA'dan aldığı cezanın bitmesinin ardından Avrupa kupaları hasreti sona eriyor.

Son Avrupa maçını 27 Ağustos 2013'te UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İngiltere'nin Arsenal takımına karşı oynayan Fenerbahçe, 700 gün sonra Avrupa'da maça çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Arsenal'a elenip UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmış olmasına rağmen, Türkiye'de yerel ligde şike yaptığı gerekçesiyle UEFA tarafından "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası almış ve Avrupa'da mücadele edememişti.

"Sarı Kanarya" Kadıköy'de ise son Avrupa maçını aynı turnuvada yine Arsenal'a karşı 20 Ağustos 2013'te oynamış ve 3-0 kaybetmişti. Sarı-lacivertliler, taraftarının önüne 707 gün sonra Avrupa maçında mücadele edecek.

Muhtemel 11'ler

Teknik direktör Pereira'nın, Shakhtar Donetsk karşısında, kalede Volkan Demirel'e görev verecek. Sağ bekte Gökhan Gönül, savunmanın ortasında ise Bruno Alves ile Simon Kjaer'in oynaması bekleniyor. Son hazırlık maçlarında defansif yönü Caner Erkin'e göre daha fazla olan Hasan Ali Kaldırım'a şans veren Pereira, bu pozisyonda iki oyuncudan birine şans tanıyacakç.

Orta sahada savunmanın hemen önünde Mehmet Topal ile Josef de Souza formaya daha yakın gözüküyor. Sağ kanatta Luis Nani'nin formasına kesin gözüyle bakılırken, sol tarafta hazırlık maçlarının golcü ismi Moussa Sow'un görev alması bekleniyor. Pereira'nın forvet arkasında Diego Ribas'a, ileri uçta ise Jose Fernandao'ya forma vereceği öğrenildi.

Takımla birkaç gündür antrenmanlara çıkan Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie'nin tam hazır olmadığı gerekçesiyle ilk 11'de forma şansı bulması zor görünürken, teknik direktör Pereira'nın golcü futbolcuyu sonradan oyuna alması bekleniyor.

Pereira'nın, hazır gördüğü takdirde Van Persie'ye ilk 11'de forma şansı vermesi durumunda ise hazırlık maçlarında iyi performans ortaya koyan Sow, yedek kulübesinde oturmaya yakın isim olarak göze çarpıyor.

FENERBAHÇE 4-4-2

Volkan, Gökhan, Kjaer, Alves, Caner, Nani, M.Topal, Josef, Diego, Fernandão, Sow.

SHAKHTAR (4-2-3-1)

Pyatov, Srna, Ordets, Rakitsky, Azevedo, Stepanenko, Fred, Bonfim, Alex, Taison, Gladkiy.