Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'de antrenmanı yarıda bırakan Robin van Persie'nin MR sonuçları teknik hayetin keyfini kaçırdı.

Önceki gün takımdan ayrı çalışan Robin van Persie, kendini denemek için sabah yapılan antrenmana çıktı. Bir süre sahada kalan Hollandalı futbolcu, "Ağrılarım nüksetti" diyerek idmanı yarıda bıraktı.

Fanatik'in haberine göre; öğleden sonra kulüp doktorları gözetiminde MR'ı çekilen Van Persie'nin sağ arka adelesinde ödem tespit edildi. Yıldız golcü, önümüzdeki hafta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Celtic maçı düşünülerek, hafta sonu oynanacak Gaziantepspor maçında riske edilmeyecek.

Brezilyalı forvet Fernandao'nun, Hollandalı futbolcunun yokluğunda Gaziantepspor maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.