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Spor

Van Persie'den Çakır ve UEFA'ya ağır suçlama

Manchester United'ın yıldızı Van Persie, Real Madrid maçında Nani'ye kırmızı kart gösteren Cüneyt Çakır ile UEFA'ya ateş püskürdü

21 Mart 2013 21:51

Manchester United'ın yıldızı Robin Van Persie, Real Madrid ile oynadıkları maçı yöneten Türk hakem Cüneyt Çakır ile ilgili ağır konuştu.

Daily Mail'e konuşan Hollandalı futbolcu, Avrupa futbolunun patronu UEFA'yı korkaklık ve yalancılıkla suçlayıp şöyle konuştu: "İlk duyduğumda aylardır büyük bir maç alamamış tanınmayan bir hakemin neden bizim Real Madrid maçına atandığına anlam veremedim. Nani'ye gösterilen kırmızı kart adaletsiz ve yanlış bir karardı. Hatta serbest vuruş veya sarı kart bile değildi. Nani, Arbeloa'ya sertçe dokundu sadece. Real Madridli arkadaşlarım da bana pozisyonun kırmızı kart olmadığını sonradan söyledi. En kötüsü de UEFA bu hakemi destekledi. Oyunun 1 saatlik bölümünde her şey yolunda gidiyordu ve taktikler doğru işliyordu. Gerçekten ikinci golü bulabilirdik. Real Madrid için kalan bölümler çok daha zor geçebilirdi. Fakat hakem kırmızı kart gösterdi. Biz 1-0'lık skoru koruyabilirdik." 

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