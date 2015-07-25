Van Persie, Türkiye'ye gelebilmek için 12 milyon Euro'luk teklifi reddetmiş!

Fenerbahçe'nin transfer dönemine damga vuran ismi Robin Van Persie'ye Sarı-Lacivertli takıma gelmeden önce Çin ekibi Shanghai’nin yıllığı 12 milyon Euro'dan 4 yıllık teklifte bulunduğu öğrenildi. Kanarya'yla yıllığı 4.9 milyon Euro'ya anlaşan Hollandalı yıldız Çin’den gelen teklifi reddetti. Persie’nin bu kararı almasında Müslüman olan eşi ve İstanbul faktörünün önemli rol oynadığı iddia edildi.

Milliyet’te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin bu sezon Portekizli futbolcu Nani ile birlikte renklerine bağladığı 2 flaş isimden biri olan Van Persie'nin transferinde çok önemli bir gerçek ortaya çıktı. Transfer dönemi birçok kulübün peşinden koştuğu Hollandalı futbolcu için Demba Ba'yı da transfer eden Çin'in Shanghai takımının yıllığı 12 milyon Euro'dan 4 yıllık bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Van Persie için gözünü karartan Çin kulübü yetkilileri tam 3 keç yıldız oyuncunun menajeriyle görüştü. Hollandalı futbolcunun yaptıkları teklifi kabul edeceğinden emin olan Çin kulübünün şok bir cevapla karşılaştığı belirlendi. Van Persie'nin menajeri aracılığıyla verdiği yanıtta Çin kulübü Shanghai takımının yaptığı bu teklifi kabul etmediği gelen bilgiler arasında. Çin kulübü yetkililerinin cazip rakam sonrası Hollandalı starın kendilerine olumsuz cevap vermesini şaşkınlıkla karşıladığı da öne sürüldü.

Eşi Çin'e gitme teklifini kesin olarak reddetti

Van Persie'nin olumsuz cevap vermesinde en önemli faktörün yıldız oyuncunun Müslüman olan eşinden kaynaklandığı öğrenildi. Hollandalı yıldızın eşinin Çin'e gitme teklifini kesin olarak reddetmesi üzerine Van Persie'nin bu ülkeyi kabul etmediği ortaya çıktı. Van Persie'nin gitmemesinde ikinci nedenin de İstanbul'un güzelliği olduğu gelen bilgiler arasında. Ayrıca Fenerbahçe'nin Avrupa'da mücadele edecek olması da Hollandalı futbolcunun seçiminde önemli bir rol oynadı.