Van Persie, transferi için Barcelona ile masaya mı oturdu?

Önceki gün Fenerbahçe'den izin alarak ülkesine giden Van Persie'nin Amsterdam'da Barcelona yöneticileri ile bir araya geldiği öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre, Hollandalı yıldızı Amsterdam'da menajeri Kees Vos'un karşıladığı ve Barcelona ile yapılan görüşmeyi menajerinin organize ettiği iddia edildi.

Van Persie'nin İspanyol yetkililere olumsuz bir yanıt vermediği ileri sürüldü. Fenerbahçe'de mutsuz olmasına rağmen taraftarların, yöneticilerin ve her şeyden önemlisi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisine çok büyük destek verdiğini söyleyen Van Persie'nin "Kulübümle görüşmeden bir yanıt veremem" dediği belirlendi.