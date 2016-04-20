Van Persie, Pereira'ya neden sarıldı?

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie sezonun ilk yarısında ciddi sorunlar yaşadığı Vitor Pereira’ya hem yerli futbolculardan hem de tribünlerden gelen tepkiler nedeniyle sahip çıkmaya çalıştığı aktarıldı. Van Persie’nin, yerli oyuncularla bir araya gelmemesi ise isyan mesajı olarak yorumlandı.



Fanatik'te yer alan habere göre, Mersin İdmanyurdu’nu farklı yenerek son dönemdeki puan kayıplarını noktalayan Fenerbahçe uzun süre sonra rahat bir nefes aldı. Ancak maç içinde yaşanan olaylar sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi.



Kadıköy’deki net galibiyete karşın sarı-lacivertli futbolcuların coşkudan uzak ve huzursuz olmaları gözlerden kaçmadı. Özellikle son dönemde yerli ve yabancı oyuncular arasında yaşanan iletişim kopukluğu bir kez daha dikkatleri çekti.

Özellikle ikinci yarıda Fernandao ve Robin van Persie tarafından atılarak maçı koparan gollerde takımın reaksiyon vermemesi ön plandaydı. Van Persie’nin penaltı golünden sonra Teknik Direktör Vitor Pereira’ya gidip, sarılması sürpriz oldu. Sezonun ilk yarısında ciddi sorunlar yaşadığı hocasıyla geldiğinden beri ilk kez böyle samimi bir görüntü içine giren Hollandalı yıldızın hem yerli oyunculardan tepki alan hem de taraftarların eleştiri merkezinde olan Pereira’ya sahip çıkmak istediği ifade edildi.



Van Persie’nin golden sonra hiçbir yerli futbolcuyla kutlama yapmaması da dikkatlerden kaçmadı. Jose Fernandao’ya yaptığı asist sonrası sadece Brezilyalı takım arkadaşını kutlayan ve daha sonra geri çekilen Hollandalı forvet, kendi golünden sonra da hiç kimseyle diyaloğa girmedi.



İletişim kopuk



Yerli oyuncularla sık sık pas ve iletişim konusunda koptuklarını aktaran Van Persie üst üste yaşanan kötü sonuçlardan sonra da bu durumun net bir şekilde ortaya çıktığını anlattı.



2 yıl sonra çifte sevinç yaşadı



Robin van Persie, Mersin İdmanyurdu maçında 2 yıl sonra çifte sevinç yaşadı. Hollandalı yıldız, Manchester United formasıyla 14 Aralık 2014 tarihindeki Liverpool maçından bu yana ilk kez bir lig karşılaşmasında takımına hem gol hem asist katkısında bulundu.