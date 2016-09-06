Van Persie: Pereira'nın gitmesi bizi mutlu etti ama...

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie, teknik direktör değişiminin ardından takımda herkesin moralinin yükseldiğini söyledi, “Ancak mutluluğun yetmediğini, ilk iki haftada gördük. Galibiyet serisi yakalama zamanımız geldi” dedi.

Van Persie, Vitor Pereira’nın ayrılıp, Dick Advocaat’ın gelmesiyle sonuçlanan teknik direktör değişiminin tüm takım içerisinde olumlu bir hava yaratıp, moralleri yükselttiğini söyledi.

Tecrübeli oyuncu, “Ancak görüldü ki mutlu olmak, başarı için yetmiyor. Takım olarak lige kötü bir başlangıç yaptık. Bizim gibi kaliteli bir ekibe, iki haftada 1 puan almak hiç yakışmıyor” ifadelerini kullandı.

"Taraftarı mutlu etmeliyiz"



33 yaşındaki futbolcu, milli aranın ardından yeni bir sayfa açmak için hazır olduklarını söyledi. Van Persie, “Ligde Bursaspor, Avrupa Ligi’nde ise Zorya ile peş peşe iki kritik maç oynayacağız. Artık galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor. Bunu başarırsak, üzdüğümüz taraftarlarımızı da yeniden mutlu etmiş oluruz” diye konuştu.



