Van Persie: Oğuzhan 'git veteran takımda oyna' deyince ona bir ders verdim

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta en çok konuşulan olaylardan biri de Robin Van Persie ile Oğuzhan Özyakup arasında yaşanan gerilimdi.

Persie, yaşanan gerilimin nedenini Beşiktaş'ın genç kaptanının sebep olduğunu öne sürerek "Maç içerisinde Oğuzhan bana sürekli Hollandaca küfürler etti" dedi. Persie onu asıl kızdıranın ise Özyakup'un " Bu işleri beceremiyorsan git veteran takımda oyna" sözleri olduğunu iddia etti.

Fanatik gazetesindeki habere göre, Persie o anları şöye anlattı:

"Maç içerisinde Oğuzhan bana sürekli Hollandaca küfürler etti. Ama asıl beni kızdıran şey attığım frikik sonrası oldu.O frikik sonrası yanıma geldi ve ‘Bu işleri bırak artık. Beceremiyorsun. Git veteran takımında oyna’ dedi. Bu sözler üzerine gol sevincimi onun önünde yaparak ona bir ders verdim."