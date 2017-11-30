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Spor

Van Persie kızdırdı!

İSTANBUL, (DHA) Hafta sonu oynanacak olan Kasımpaşa maçında forvet sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe'de Van Persie'nin paylaşımı taraftarları kızdırdı

30 Kasım 2017 20:22

İSTANBUL, (DHA)

Hafta sonu oynanacak olan Kasımpaşa maçında forvet sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe\'de Van Persie\'nin paylaşımı taraftarları kızdırdı.
Vincent Janssen\'in kart cezalısı, Soldado\'nun ise sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği maçta Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe\'de sezon başından beri sakatlığı gerekçesiyle forma giyemeyen Hollandalı yıldız Robin Van Persie\'nin sosyal medya üzerinden boks yaparken fotoğrafını paylaşması sarı-lacivertli taraftarların tepkisine neden oldu. 
Persie\'nin fotoğrafının altına yorum yapan Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız oyuncuya tepki gösterdi.

FOTOĞRAFLI

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