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Spor

Van Persie, Fenerbahçe'den 1 milyon Euro daha alacak ve ayrılacak

Hollandalı golcü, futbola başladığı Feyenoord'a dönmek üzere

10 Ocak 2018 14:20

Feyenoord’la görüşen Robin Van Persie, kalan alacağının 1 milyon Euro’sunu da alıp Fenerbahçe'den ayrılacak.

Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Robin van Persie defteri nihayet kapanıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Hollandalı golcü, bir süredir menajeri Kees Vos ve avukatlar aracılığıyla hem Fenerbahçe ile hem de Feyenoord ile görüşmelerini sürdürüyordu. Bu gelişmelerde son noktaya gelindi. Van Persie'nin sarı-lacivertlilerden 2 milyon 450 bin Euro alacağı kalmıştı. Bu paranın 1 milyon 450 bin Euro'sunu Feyenoord verecek, kalan 1 milyon Euro'yu ise Fenerbahçe ödeyecek, sözleşme karşılıklı feshedilecek. Resmi açıklamanın bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor. .

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